Экономика

ВедомостиВедомостиРосстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

По отношению к октябрю Росстат отметил снижение промпроизводства на 2,5%. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении. Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном.
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с чего всё началось

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

Промышленное производство в ноябре выросло лишь на 0,3% в годовом выражении после 2,6% прироста в октябре и 3% в сентябре, следует из данных Росстата. Ноябрьская динамика роста промышленности стала минимальной с декабря 2017 года, когда показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.
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Темпы роста промышленности в ноябре замедлились до двухлетнего минимума

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