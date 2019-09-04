Экономика
RT на русскомВ России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
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Газета.Ru вчера в 18:53
Культура
Симоньян довела Соловьева до слез историей про детей Беслана
Симоньян вспомнила историю о детях одного из чиновников республики - тогдашнего спикера парламента Северной Осетии Таймураза Мамсурова, сын и дочь которого в момент захвата заложников были в школе.
Московский Комсомолец 07:44
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Транспорт
В Москве предложили установить справедливую цену на такси в аэропортах
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в департамент транспорта Москвы с предложением реализовать проект «Справедливая цена» в аэропортах, сообщают «Известия».
RT на русском 05:50
Авто
Показан интерьер обновленной Lada 4x4
Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.
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Общество
Полярная станция пропала с острова Ушакова
Комплексная экспедиция «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружила, что с острова Ушакова пропала бывшая полярная станция.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником
Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости 08:44
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
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Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Происшествия
В Москве женщина попала в реанимацию из-за храпа мужа
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РИА Новости 07:27
Армия и оружие
В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
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Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
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Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
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Toyota выпустила обновлённый компактвэн Toyota Calya
Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.
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