Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В середине августа дефляция фиксировалась две недели подряд по 0,1%.
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Потребительские цены в России снизились четвертый раз за год

Российская газета09:39

Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября снизились на 0,1%

ТАСС09:04

Дефляция вернулась в Россию после недельной паузы

Интерфакс09:12

Росстат на неделе с 27 августа по 2 сентября зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1%

Milknews.ru09:04

В России вновь зафиксирована дефляция

RT на русском09:34

Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ на уровне 0,1%

ПРАЙМ09:03

Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

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