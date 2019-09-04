с чего всё началось

Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Театры Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.

Политика Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики".

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Происшествия Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР.

Общество Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.

Экономика Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Общество Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством» Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".

Происшествия Неизвестные выбили окна в студии Никиты Михалкова Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, их действия, вероятно, связаны с авторской программой режиссера "БесогонТВ", заявили РИА Новости в пресс-службе Михалкова.

Политика МИД РФ фиксирует факты вмешательства в выборы Министерство иностранных дел России приступило к мониторингу попыток повлиять на политическую обстановку в России накануне выборов из-за рубежа.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.

Хоккей «Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».

Шоу-бизнес Бородина осудила девушек с нарощенными волосами Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.

Политика Евросоюз приостановил закупки овощей и фруктов на Украине С 1 сентября европейские импортеры отказались от закупок некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда стран, не входящих в ЕС.

Музыка Михаил Боярский выпустил клип на песню «Хорошего Питера» Знаменитый актер, певец и музыкант Михаил Боярский записал песню, посвященную Санкт-Петербургу и своему любимому футбольному клубу «Зенит».

Кино Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане Известный финско-российский актер и продюсер Вилле Хаапасало впервые представил свой фильм о Татарстане в столице Финляндии Хельсинки.

Политика Огонь против России: Бедрос Киркоров объяснил заявление МИД Болгарии Народный артист России и Болгарии, певец Бедрос Киркоров осудил заявление МИД Болгарии, назвавшего "сомнительным историческим тезисом" освобождение Европы в результате победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Происшествия Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире» Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.