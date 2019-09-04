Экономика
REGNUMРосстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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с чего всё началось
С 27 августа по 2 сентября индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 100%, с начала года — 102,4%, — говорится в сообщении ведомства.News.ru10:12
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