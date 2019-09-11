Экономика

ПРАЙМПРАЙМРосстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

Росстат с 3 по 9 сентября вторую неделю подряд зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1%, с начала года рост цен составил 2,3%, сообщает ведомство. На прошлой неделе, с 27 августа по 2 сентября, Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% после нулевой инфляции на неделе с 20 по 26 августа.
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Росстат вторую неделю подряд фиксирует недельную дефляцию на уровне 0,1%

ТАСС09:04

Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

ПРАЙМ09:03

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России

RT на русском11:13

Неприлично дешевый сентябрь. Почему в России снижаются цены на продукты

РБК13:19

В России вторую неделю подряд фиксируется дефляция

Rambler News Service10:01

Недельная дефляция в России сохранилась на уровне 0,1%

REGNUM09:17

Росстат снова зафиксировал дефляцию в России

News.ru09:19
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Происшествия

Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека

РИА Новости 10:02
Политика

Носков может предложить передать для 5G частоты от фиксированной связи

Глава Минкомсвязи России Константин Носков, являющийся председателем госкомиссии по радиочастотам, заявил о готовности вынести на рассмотрение вопрос о передаче для 5G частот, которые принадлежат фиксированным операторам.
News.ru 14:57
Политика

Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.
Наша версия 08:45
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Общество

Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»

В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Армия и оружие

Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика

Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов

Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.
РИА Новости 12:58
Общество

МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service вчера в 02:33
Происшествия

Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Гаджеты

Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему

Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.
iXBT.com 08:33
Происшествия

В центре Москвы горит здание Минюста

Газета.Ru 13:16
Политика

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Происшествия

Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры

Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег

Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Энроти был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 11:46
Политика

Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы

Новым сенатором от Мосгордумы может стать депутат от 22-го избирательного округа столицы (Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино) Инна Святенко.
РБК 13:59
Транспорт

Движение в центре столицы перекроют из-за парада городской техники

Москва 24 13:52
Политика

В США приспустили флаги в память о погибших в терактах 11 сентября

Газета.Ru 13:32
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Кино

Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Армия и оружие

НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Взгляд.ру 12:20
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ей ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Экономика

В администрации Карелии высоко оценили подготовку «Россетей» к зиме

Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.
Rostov gazeta 14:18
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