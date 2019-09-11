Росстат с 3 по 9 сентября вторую неделю подряд зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1%, с начала года рост цен составил 2,3%, сообщает ведомство. На прошлой неделе, с 27 августа по 2 сентября, Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% после нулевой инфляции на неделе с 20 по 26 августа.

Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

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