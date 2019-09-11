Экономика

ПРАЙМПРАЙМРосстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

Росстат с 3 по 9 сентября вторую неделю подряд зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1%, с начала года рост цен составил 2,3%, сообщает ведомство. На прошлой неделе, с 27 августа по 2 сентября, Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% после нулевой инфляции на неделе с 20 по 26 августа.
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Росстат вторую неделю подряд фиксирует недельную дефляцию на уровне 0,1%

ТАСС09:04

Росстат вновь зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%

ПРАЙМ09:03

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России

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Rambler News Service10:01

Недельная дефляция в России сохранилась на уровне 0,1%

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Росстат снова зафиксировал дефляцию в России

News.ru09:19

Инфляция за неделю, с 3 по 9 сентября, составила 0.1%

АК&М10:50
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
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«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
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Объявлена главная тема VIII Санкт-Петербургского международного форума

С 14 по 16 ноября пройдет VIII Санкт-Петербургский международный форум. Его основной темой станет «Культурные коды в условиях глобализации».
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В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
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Резюмируя свои исследования, американские журналисты поставили «Винторез» и «Вал» в разряд «превосходного советского вооружения».
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Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей

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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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Стал известен новый главный тренер «Валенсии»

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Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
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