Экономика
ТАССРосстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная дефляция в России отмечается уже четвертый раз в этом году.
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Здоровье
Какие продукты нельзя есть при повышенном холестерине
Специалисты назвали продукты, которые нельзя употреблять при повышенном холестерине.
Московский Комсомолец 16:22
Космос
В Испании воссозданы условия, в которых могут оказаться колонисты на Марсе
Условия, в которых могут оказаться колонисты на Красной планете, воссозданы в пещере на севере Испании.
Россия – Культура вчера в 12:53
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Космос
В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики
Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru 08:02
Политика
Huawei захотели собирать в России
Минкомсвязь планирует до конца года договориться с Huawei по вопросам локализации производства компании в России.
Lenta.ru 21:05
Гаджеты
Google представила десятую версию Android
Американская компания Google выпустила новую, десятую версию своей мобильной операционной системы Android.
ТАСС 13:10
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Шоу-бизнес
Вадим Андреев выбрал для себя деревенский образ жизни
Телепрограмма 15:02
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Политика
Лавров объяснил, почему Китай не является «старшим братом» России
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал мнение критиков сближения Москвы и Пекина, которые считают Китай "старшим братом" России, об этом он заявил в интервью МИЦ "Известия".
РИА Новости 17:13
Экономика
Валерий Лимаренко возглавил делегацию Сахалинской области на ВЭФ
Сегодня вечером, 4 апреля, глава региона Валерий Лимаренко выступит на заседании президиума Госсовета РФ.
АСТВ 00:52
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости 13:04
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Происшествия
Российский подросток 13 дней блуждал по тайге и выжил
В Приморском крае найден живым 15-летний подросток, который 23 августа ушел в лес за грибами и пропал, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 04:31
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28