Экономика

ТАССТАССРосстат вновь зафиксировал в России дефляцию

Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Недельная дефляция в России отмечается уже четвертый раз в этом году.
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Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию

ТАСС09:04

Потребительские цены в России упали четвертый раз за год

РЕН ТВ10:26

Потребительские цены в России снизились четвертый раз за год

Российская газета09:39

В России вновь зафиксирована дефляция

RT на русском09:34

Дефляция вернулась в Россию после недельной паузы

Интерфакс09:12

Росстат: в России снизились цены на продукты

URA.Ru13:22

Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России

REGNUM09:18
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