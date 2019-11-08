Общество
РБКРосстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, в 2019 году зафиксирована в Ингушетии — 48,8%. На втором месте Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея с 28,8%. В пятерку лидеров по ЗОЖ также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).
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с чего всё началось
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%. Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года.РБКвчера в 22:00
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Авто
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SpeedMe вчера в 06:44
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Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
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Rambler News Service 05 ноября в 13:00
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
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