Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%. Этот демографический показатель появился в федеральном плане статистических работ в конце декабря 2018 года.

с чего всё началось

Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ жизни, в 2019 году зафиксирована в Ингушетии — 48,8%. На втором месте Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея с 28,8%. В пятерку лидеров по ЗОЖ также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).

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