Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.

с чего всё началось

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.

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