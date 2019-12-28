Общество

РБКРБКРосстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
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с чего всё началось

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.
РБК03:38

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В Росстате впервые посчитали нагрузку на работающих россиян с учетом пенсионной реформы

Газета.Ru07:33

Росстат впервые учел пенсионную реформу в прогнозе демографической нагрузки

Коммерсантъ04:13

Пенсионная реформа позитивно повлияла на демографический прогноз Росстата

URA.Ru06:23

В демографическом прогнозе Росстата впервые учли повышение пенсионного возраста

Эхо Москвы06:00

Росстат дал оптимистичный демографический прогноз после пенсионной реформы

Московский Комсомолец05:33

Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе

РИА Новости06:40

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

РБК03:38
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

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«Барселона» определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «ПСВ» Дониэлла Малена.
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Экономика

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.
ТАСС 09:06
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Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде

РИА Новости 08:56
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Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о причинах снятия с произвольной программы на чемпионате России, который в настоящее время проходит в Красноярске.
Газета.Ru 09:23
Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Газета.Ru 06:39
Здоровье

В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами

По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Общественное телевидение России вчера в 06:58
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
Политика

Зеленский подтвердил намерение провести обмен пленными в Донбассе

РИА Новости 08:03
Политика

Россия и Украина откажутся от взаимных претензий по газу

"Нафтогаз" оспорит в суде порядок определения цен на газ Подписанный 20 декабря протокол предполагает, что российский "Газпром" до конца года выплатит украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд в соответствии с ранее вынесенным решением Международным арбитражным судом Стокгольма.
Право.ру вчера в 05:27
Космос

Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор

МедиаПоток 25 декабря в 09:31
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM вчера в 08:42
Кино

Отреставрированную «Иронию судьбы» покажет «Россия 1» 31 декабря

Киноафиша России 26 декабря в 05:04
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК вчера в 01:00
Общество

Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет

По прогнозу Росстата, к 2036 году население страны может составить 134-150 млн человек против 146,7 млн человек в 2020 году.
9111.ru вчера в 03:29
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Политика

Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории

Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Вести.Ru 26 декабря в 22:39
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета под Алма-Атой

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Кино

Умерла актриса, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика

Американская актриса Сью Лайон ушла из жизни в возрасте 73 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на газету The New York Times.
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Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Армия и оружие

В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие

RT на русском 06:57
Хоккей

Нападающий «Торонто» Михеев получил порез руки в матче с «Нью-Джерси»

Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Илья Михеев получил травму руки в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Нью-Джерси».
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Футбол

ФК «Ростов» и «Рубин» задумались об аренде Гулиева у «Спартака»

Два российских футбольных клуба «Рубин» и «Ростов» заинтересовались в услугах полузащитника «Спартака» Аязу Гулиева.
Известия вчера в 12:10
Космос

Под Красноярском впервые прошли огневые испытания частного ракетного двигателя

Под Красноярском прошли огневые испытания ракетного реактивного двигателя.
ТАСС 26 декабря в 07:26
Хоккей

Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ

Вести.Ru вчера в 23:58
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК вчера в 08:47
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