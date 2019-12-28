Общество

РБКРБКРосстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
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с чего всё началось

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.
РБК03:38

Подробнее о событии

В демографическом прогнозе Росстата впервые учли повышение пенсионного возраста

Эхо Москвы06:00

Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе

РИА Новости06:40

Пенсионная реформа позитивно повлияла на демографический прогноз Росстата

URA.Ru06:23

В Росстате впервые посчитали нагрузку на работающих россиян с учетом пенсионной реформы

Газета.Ru07:33

Росстат дал оптимистичный демографический прогноз после пенсионной реформы

Московский Комсомолец05:33

Росстат впервые учел пенсионную реформу в прогнозе демографической нагрузки

Коммерсантъ04:13

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

РБК03:38
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