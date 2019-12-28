Общество
РБКРосстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
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с чего всё началось
Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.РБК03:38
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Росстат дал оптимистичный демографический прогноз после пенсионной реформы
Московский Комсомолец05:33
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