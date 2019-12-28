Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.

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Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года. По сравнению с прогнозом прошлого года, в нём значительно сократилось население старше трудоспособного возраста и, как следствие, коэффициенты демографической нагрузки снизились.

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