Общество
News.ruРосстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе
Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года. По сравнению с прогнозом прошлого года, в нём значительно сократилось население старше трудоспособного возраста и, как следствие, коэффициенты демографической нагрузки снизились.
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Росстат впервые рассчитал прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста в России.РБК03:38
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Росстат дал оптимистичный демографический прогноз после пенсионной реформы
Московский Комсомолец05:33
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
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