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Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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Комсомольская правда

В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%

Комсомольская правдавчера в 15:53
РИА Новости

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

РИА Новостивчера в 14:53
РБК

Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

РБКвчера в 12:01
Российская газета

Росстат зафиксировал начало дефляции в России

Российская газетавчера в 12:10
Коммерсантъ

В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

Коммерсантъвчера в 12:08
Интерфакс

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Интерфаксвчера в 13:18
Ведомости

Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Ведомостивчера в 12:00

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии В интервью, текст которого распространил госдепартамент, Помпео спросили, будут ли введены санкции против Минска или приостановлены поставки нефти.
РИА Новости19:28
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Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалтвчера в 06:30
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14