Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года
Смотрите также
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков
Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
ВВП Великобритании сократился на рекордные 20,4%
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину
Синоптики предупредили о снеге в некоторых регионах России
Мишустин поручил продлить стимулирующие выплаты медработникам
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
В России уволенные работники получают дополнительные выплаты
Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям
Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
Подробнее о событии
В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%
Комсомольская правдавчера в 15:53