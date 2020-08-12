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Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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Комсомольская правда

В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%

Комсомольская правда15:53
РИА Новости

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

РИА Новости14:53
Ведомости

Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Ведомости12:00
Российская газета

Росстат зафиксировал начало дефляции в России

Российская газета12:10
Коммерсантъ

В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

Коммерсантъ12:08
РБК

Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

РБК12:01
Интерфакс

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Интерфакс13:18

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Системные требования «Мстителей»: потребуется от 75 до 110 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования ОС — Windows 10 (64 бита) Процессор — Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 51600 Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 110 гигабайт.
Игромания.ру15:25

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34
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В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
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