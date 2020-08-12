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Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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Комсомольская правда

В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%

Комсомольская правдавчера в 15:53
RT на русском

Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

RT на русскомвчера в 15:04
Вечерняя Москва

Росстат сообщил о снижении цен впервые в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 14:44
РИА Новости

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

РИА Новостивчера в 14:53
Интерфакс

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Интерфаксвчера в 13:18
Коммерсантъ

В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

Коммерсантъвчера в 12:08
РБК

Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

РБКвчера в 12:01

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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