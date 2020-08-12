Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года
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Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%
Комсомольская правдавчера в 15:53