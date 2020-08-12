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Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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Российская газета

Росстат зафиксировал начало дефляции в России

Российская газетавчера в 12:10
РИА Новости

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

РИА Новостивчера в 14:53
Интерфакс

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Интерфаксвчера в 13:18
Комсомольская правда

В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%

Комсомольская правдавчера в 15:53
Коммерсантъ

В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

Коммерсантъвчера в 12:08
РБК

Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

РБКвчера в 12:01
Ведомости

Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Ведомостивчера в 12:00

WSJ: Airbnb проведет IPO до конца года

Компания Airbnb готовит документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для проведения первичного размещения своих акций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъвчера в 06:03

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны.
Газета.Ru18:42

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratings11 августа в 06:32
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Режиссёр второго сезона «Ведьмака» сообщил о возобновлении съёмок

Стоит отметить, что возобновление производства сериала было запланировано на 17 августа 2020 года, таким образом, команда проекта приступила к съёмкам раньше, чем ожидалось. https: / / www.instagram.com / p / CDyDBySp2aq / Напомним, компания Netflix приостновила производство "Ведьмака", а также других фильмов и сериалов 16 марта 2020 года.
REGNUM17:41

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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