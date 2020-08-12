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Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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Комсомольская правда

В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%

Комсомольская правдавчера в 15:53
Коммерсантъ

В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

Коммерсантъвчера в 12:08
Интерфакс

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Интерфаксвчера в 13:18
Российская газета

Росстат зафиксировал начало дефляции в России

Российская газетавчера в 12:10
РИА Новости

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

РИА Новостивчера в 14:53
РБК

Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

РБКвчера в 12:01
Ведомости

Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Ведомостивчера в 12:00

Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны.
Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия
Газета.Ru18:42

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47

В МИД Чехии вызвали посла Белоруссии

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, белорусского посла в Праге вызвали в МИД для объяснения недавнего заявления президента Александра Лукашенко о том, что протестными мероприятиями руководят из Чехии.
Московский Комсомолец18:45

Еврокомиссия заявила, что США не должны лезть в энергополитику ЕС

Комментируя инициативу американских сенаторов ввести санкции против германской компании за участие в проекте "Северный поток — 2", Кадри Симсон, пресс-секретарь комиссара ЕС по энергетике, заявила: "Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву".
REGNUMвчера в 15:08
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