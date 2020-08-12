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Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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Комсомольская правда

В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%

Комсомольская правдавчера в 15:53
РИА Новости

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

РИА Новостивчера в 14:53
Ведомости

Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Ведомостивчера в 12:00
Российская газета

Росстат зафиксировал начало дефляции в России

Российская газетавчера в 12:10
Коммерсантъ

В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

Коммерсантъвчера в 12:08
РБК

Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

РБКвчера в 12:01
Интерфакс

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Интерфаксвчера в 13:18

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем — до 553 руб. Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3% до 3843 руб. Аналитики "Сбериндекса" придерживаются аналогичного мнения.
Коммерсантъ01:52
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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Помпео: Россия заплатит «огромную цену» в случае «сделки» с талибами

России придется заплатить "огромную цену", если сообщения о ее сотрудничестве с радикальным движением "Талибан" в Афганистане подтвердятся, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью, текст которого опубликован на сайте Госдепа.
Газета.Ru00:30
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Мария Миногарова, Наталья Бочкарева, Дмитрий Хрусталев и другие звезды на премьере фильма «Агент Ева»

Звездными гостями показа экшен-триллера стали Мария Миногарова, Вероника Федорова, Эвелина Бледанс, Дмитрий Хрусталев с супругой, Ирина Безрукова, Наталья Бочкарева и другие.
Super.ruвчера в 04:58

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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