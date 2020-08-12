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Росстат зафиксировал дефляцию в России впервые с сентября 2019 года

Росстат впервые с сентября 2019 года зафиксировал снижение потребительских цен в России, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. В последний раз дефляция на уровне 0,1% фиксировалось в России в период с 10 по 16 сентября 2019 года.В источнике
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Комсомольская правда

В России впервые в этом году дефляция: цены за неделю снизились на 0,1%

Комсомольская правдавчера в 15:53
РИА Новости

В России впервые в сентября 2019 года зафиксировали недельную дефляцию

РИА Новостивчера в 14:53
РБК

Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен

РБКвчера в 12:01
Российская газета

Росстат зафиксировал начало дефляции в России

Российская газетавчера в 12:10
Коммерсантъ

В России впервые в 2020 году зафиксирована дефляция

Коммерсантъвчера в 12:08
Интерфакс

Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Интерфаксвчера в 13:18
Ведомости

Росстат зафиксировал первую дефляцию в этом году

Ведомостивчера в 12:00

Посла Белоруссии вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о протестах

МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи объяснений по поводу высказывания президента республики Александра Лукашенко о том, что протестами, возникшими в стране после проведения президентских выборов, управляли из Чехии.
РБК20:49
4

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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IT-компании пригрозили Лукашенко уходом из Белоруссии

Сотрудники IT-компаний потребовали прекратить применять насилие в отношении мирных жителей, освободить политзаключенных и задержанных, а также провести новые прозрачные выборы президента Белоруссии.
Компаниявчера в 16:49
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Бизнес боится не потянуть платежей за новые атомные энергоблоки

В ином случае объем ежегодных дополнительных платежей за каждый новый атомный энергоблок может превысить 70 млрд руб. По мнению бизнеса, нужно растянуть срок платежей за мощность для АЭС до 50 – 60 лет, то есть примерно до срока службы новых энергоблоков.
Коммерсантъ18:07