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REGNUM
REGNUM

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в августе

Москва, 4 сентября 2020, 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России в августе в среднем не изменились после роста на 0,4% в июле и на 0,2% в июне. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
 министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
ТАССвчера в 15:59
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Коммерсантъ

Минэкономики допускает дефляцию в сентябре

Коммерсантъ23:10
РЕН ТВ

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре

РЕН ТВвчера в 16:21
Накануне.Ru

Счетная палата: цены в августе практически не снизились

Накануне.Ruвчера в 03:50
ТАСС

Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

ТАССвчера в 15:59
Rambler News Service

Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе

Rambler News Serviceвчера в 12:05
Финмаркет

В этом году экономический спад в Молдавии составит 4,5% - прогноз правительства

Финмаркетвчера в 07:03
Интерфакс

Минэкономразвития РФ допустило дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре

Интерфаксвчера в 16:03

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

При плохом состоянии экономики нельзя рассчитывать на безопасность и спокойную обстановку в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с членами Совета безопасности.
Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики
Коммерсантъ09:22
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Макс Ферстаппен: Шансы на подиум всё равно есть

После квалификации в Монце у гонщиков Red Bull Racing было разное настроение: Макс Ферстаппен надеялся отыграться и побороться за подиум, а Александер Элбон опасался конкуренции со стороны более быстрых соперников.
F1news.ru12:15

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу 6 сентября

Украинская сторона инициирует внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны ДНР намерения уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
ТАСС12:26
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Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.
BFM.ru11:48
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