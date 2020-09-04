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Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в августе

Москва, 4 сентября 2020, 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России в августе в среднем не изменились после роста на 0,4% в июле и на 0,2% в июне. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
 министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
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