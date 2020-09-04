Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в августе

Москва, 4 сентября 2020, 19:11 — REGNUM Потребительские цены в России в августе в среднем не изменились после роста на 0,4% в июле и на 0,2% в июне. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
 министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
ТАССвчера в 15:59
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Минэкономики допускает дефляцию в сентябре

Коммерсантъ23:10
РЕН ТВ

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре

РЕН ТВвчера в 16:21
Накануне.Ru

Счетная палата: цены в августе практически не снизились

Накануне.Ruвчера в 03:50
ТАСС

Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

ТАССвчера в 15:59
Rambler News Service

Росстат сообщил о нулевой инфляции в августе

Rambler News Serviceвчера в 12:05
Финмаркет

Промпроизводство в РФ в августе упало на 6,2%, дефляция составила 0,1% - прогноз аналитиков

Финмаркетвчера в 04:30
Интерфакс

Минэкономразвития РФ допустило дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре

Интерфаксвчера в 16:03

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом
РИА Новости06:57
42

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
343

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Подчеркивается, что Российская Федерация проявляет интерес к обеспечению реализации нефтепродуктов, реализуемых в настоящее время через третьи государства, через пос. Усть-Луга Ленинградской области.
Evo-rus.com06:31
800

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
711

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
1K

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
91

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
409

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
593

Небесный диск из Небры оказался на тысячу лет моложе, чем считалось

Ученые говорят, что нет никаких убедительных признаков того, что мечи, топоры и украшения как-то связаны с диском, и скоре всего, он является отдельным объектом и вряд ли мог находиться в одном с ними захоронении.
Популярная механика3 сентября в 08:22

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
677

Премьер Украины «уверяет» граждан в стабильности курса гривны

Киев, 5 сентября 2020, 12:49 — REGNUM До конца нынешнего года курс доллара на Украине будет сохраняться на нынешнем уровне, порядка 27−28 грн за доллар, заявил в эфире украинского телевидения вечером 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUM05:49
4

Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.
News.ruвчера в 15:23
7