с чего всё началось

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).

Политика Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером» Президент США Дональд Трамп назвал "великим днем" 17 октября, когда Вашингтон и Анкара согласовали пятидневное прекращение военной операции Турции на севере Сирии.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.

Политика Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров Получение второго высшего образования по ряду профессий может стать бесплатным. Речь идет, в частности, о режиссерах и сценаристах.

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Армия и оружие Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3 Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Футбол Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20 Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.

Общество Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Футбол Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Политика Российский флот получит подлодку «Казань» в конце 2020 года Головная подводная лодка проекта 885М «Казань» будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.

Армия и оружие По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.

Культура Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС» В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.

Интернет «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Здоровье В Минздраве назвали число российских алкоголиков Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Происшествия СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.