Экономика

RT на русскомRT на русскомРосстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ведомство, доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать1131

Подробнее о событии

Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

Газета.Ru13:17

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

ТАСС11:05

Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат

Финмаркет09:46

Росстат отрапортовал о росте доходов населения

Московский Комсомолец11:44

Росстат сообщил о резком росте доходов россиян

ПРАЙМ09:49

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

РБК10:56

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

RT на русском10:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Вашингтон
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Известия 00:35
Политика

Парубий заявил, что на Зеленского оказывает давление Запад

Экс-спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из ЛНР и ДНР», передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 00:44
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Политика

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон

Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Газета.Ru 13:04
Наука

Экстракт асаи убил малярийных паразитов в крови мышей

Международная группа ученых исследовала экстракт ягод асаи и выяснила, что он останавливает процесс размножения у паразитов-переносчиков малярии.
Индикатор 05:13
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Технологии

Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Lenta.ru 05:33
Культура

«Сваты» сменят название после массового ухода актеров

Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Газета.Ru 04:05
Политика

Европарламент призвал прервать переговоры с Турцией о членстве в ЕС

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Евросоюз должен приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС.
ТК Звезда 12:56
Происшествия

Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Музыка

На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Гаджеты

Huawei планирует выпустить смартфон с двумя ОС

Китайская компания Huawei планирует выпустить смартфон, позволяющий переключаться между Android и собственной разработкой компании – HarmonyOS.
Rambler News Service вчера в 08:44
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Армия и оружие

Истребитель Су-30 разбился в Венесуэле

В штате Гуарико в центральной части страны потерпел катастрофу венесуэльский истребитель Су-30.
News.ru 04:29
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые прокомментировали данные о ее заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк действительно проходит курс лечения от заболевания, однако она никогда не была подключена к аппарату ИВЛ, не находилась в коме и в состоянии паралича, говорится в публикации в Instagram-аккаунте, который завели близкие артистки.
Rambler News Service 15 октября в 05:16
Шоу-бизнес

Вера Алентова слегка подправила изуродованное лицо

Еще несколько лет назад пластическая хирургия настолько испортила лицо актрисы Веры Алентовой, что она стала просто неузнаваемой.
Paparazzi.ru 06:44
Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 10:20
Теннис

Рублев одолел Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

За право сыграть в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Рублев сыграет с сербом Николой Милоевичем, который вышел в четвертьфинал после снятия с турнира третьей ракетки мира Даниила Медведева.
Нева Спорт 13:19
Политика

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Гаджеты

Ryzen Threadripper 3960X — 24-ядерный семинанометровый процессор

В Сети появилась информация о процессоре Ryzen Threadripper 3960X.
iXBT.com 03:03
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный вчера в 07:43
Футбол

На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

РЕН ТВ вчера в 20:40
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное