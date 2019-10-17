Экономика
РБКРосстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
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Культура
Дробыш оценил иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки»
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила, что певица Полина Гагарина украла у нее песню "Кукушка".
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
Происшествия
Суд смягчил приговор полковнику Захарченко
Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года.
Армия и оружие
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии
Пенс накануне прибыл в Турцию для обсуждения военной операции «Источник мира», которую Анкара начала под эгидой борьбы с терроризмом.
Армия и оружие
В Анкаре заявили, что США согласились с условиями Турции по Сирии
США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) должны остаться без тяжелых вооружений, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов раскритиковал Софию Ротару за увлечение пластикой
Знаменитый художник Никас Сафронов раскритиковал желание певицы Софии Ротару выглядеть намного моложе своих лет.
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Происшествия
Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия
Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году
С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Общество
Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Авто
Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge
Сегодня состоялась презентация первого полностью электрического кроссовера шведской компании под названием XC40 Recharge.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Политика
Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Футбол
Александр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Общество
Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн
«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.