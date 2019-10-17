с чего всё началось

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).

Происшествия Суд смягчил приговор полковнику Захарченко Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года.

Происшествия Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.

Общество Росстат сообщил о сокращении населения России в 2019 году С января по август 2019 года население России сократилось на 52,5 тыс. человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Авто Volvo представил электрокроссовер XC40 Recharge Сегодня состоялась презентация первого полностью электрического кроссовера шведской компании под названием XC40 Recharge.

Политика Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.