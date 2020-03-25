Коронавирус
РосбалтНедельная инфляция в России резко ускорилась, а цены на сахар взлетели
Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года повысились сразу на 0,3%, после того как в предыдущие три недели они росли на 0,1%, а в целом с начала года инфляция достигла 1,3%. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.
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Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
Армия и оружие
На Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»
Агентство Defense Express на своем YouTube-канале разместило видео испытаний новейшего украинского бронетранспортера «Отаман» 6x6.
Авто
BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион
В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Гендиректор «Ахмата» предложил обнулить итоги сезона РПЛ
Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат, — цитирует Айдамирова ТАСС.
Происшествия
В Ростовской области ФСБ задержала начальника новочеркасского ГИБДД
Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта 2020, 16:09 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник отдела ГИБДД в Новочеркасске.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден
Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
Игры
Утечка: Эш из «Зловещих мертвецов» всё-таки появится в Mortal Kombat 11
Ещё в прошлом году появились слухи о том, что Эш из «Зловещих мертвецов» станет одним из гостевых персонажей Mortal Kombat 11, однако тогда исполнитель роли героя Брюс Кэмпбелл хитро опроверг их.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон при разговоре с принцем Гарри едва сдержала слезы
Как известно, взаимоотношения Меган Маркл и Кейт Мидлтон не отличаются теплотой.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Происшествия
Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус
В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Экономика
Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Хоккей
Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Спорт
Михаил Осинов-младший сыграет в турнире «Спорт-Экспресса» по FIFA 20
Футболист «Ростова» Михаил Осинов-младший примет участие в онлайн-турнире по FIFA 20 «Кубок Надежды», организатором которого выступит популярное издание «Спорт-Экспресс» .
Энергетика
СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию
США планируют оказать давление на Саудовскую Аравию из-за ее планов по увеличению добычи нефти на саммите G20, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.