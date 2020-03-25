Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года повысились сразу на 0,3%, после того как в предыдущие три недели они росли на 0,1%, а в целом с начала года инфляция достигла 1,3%. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.

Недельная инфляция в России резко ускорилась, а цены на сахар взлетели

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Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

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Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

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