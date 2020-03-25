Коронавирус

РосбалтРосбалтНедельная инфляция в России резко ускорилась, а цены на сахар взлетели

Потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года повысились сразу на 0,3%, после того как в предыдущие три недели они росли на 0,1%, а в целом с начала года инфляция достигла 1,3%. Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.
Читать в источнике
Комментировать126

Подробнее о событии

Росстат отметил рост цен на гречку и сахар

РИА Новости12:04

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

Ведомости09:16

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Росстат зафиксировал рост инфляции

ТАСС09:03

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

Продукты питания в РФ в феврале дорожали немного быстрее, чем в ЕС - Росстат

Финмаркет09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Общество

Baza: Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в в реанимационное отделение.
Газета.Ru 14:54
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
ToDay News Ufa 01:02
Армия и оружие

На Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

Агентство Defense Express на своем YouTube-канале разместило видео испытаний новейшего украинского бронетранспортера «Отаман» 6x6.
Военное дело вчера в 09:55
Футбол

«Зенит» взыскал 680 тысяч рублей с выбежавшего на поле болельщика

АБН 10:05
Авто

BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион

В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
AutoNews 10:48
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Футбол

Гендиректор «Ахмата» предложил обнулить итоги сезона РПЛ

Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат, — цитирует Айдамирова ТАСС.
News.ru 10:21
Происшествия

В Ростовской области ФСБ задержала начальника новочеркасского ГИБДД

Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта 2020, 16:09 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник отдела ГИБДД в Новочеркасске.
REGNUM 09:09
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Общество

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
ТВ Центр 13:57
Игры

Утечка: Эш из «Зловещих мертвецов» всё-таки появится в Mortal Kombat 11

Ещё в прошлом году появились слухи о том, что Эш из «Зловещих мертвецов» станет одним из гостевых персонажей Mortal Kombat 11, однако тогда исполнитель роли героя Брюс Кэмпбелл хитро опроверг их.
Игромания.ру 14:00
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон при разговоре с принцем Гарри едва сдержала слезы

Как известно, взаимоотношения Меган Маркл и Кейт Мидлтон не отличаются теплотой.
Актуальные Новости 13:04
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус

В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
Обозреватель Врн 13:18
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 05:28
Хоккей

Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»

МедиаЗавод 01:42
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Evo-rus.com 14:25
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Известия 11:19
Спорт

Михаил Осинов-младший сыграет в турнире «Спорт-Экспресса» по FIFA 20

Футболист «Ростова» Михаил Осинов-младший примет участие в онлайн-турнире по FIFA 20 «Кубок Надежды», организатором которого выступит популярное издание «Спорт-Экспресс» .
ФК Ростов вчера в 15:50
Энергетика

СМИ узнали о планах США надавить на Саудовскую Аравию

США планируют оказать давление на Саудовскую Аравию из-за ее планов по увеличению добычи нефти на саммите G20, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное