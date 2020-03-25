Коронавирус

ТАССТАССРосстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. С начала года инфляция разогналась до 1,3%, а с начала месяца - до 0,5%.
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Росстат зафиксировал рост инфляции

ТАСС09:03

Продукты питания в РФ в феврале дорожали немного быстрее, чем в ЕС - Росстат

Финмаркет09:21

Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Интерфакс09:02

Сахар за неделю подорожал на 7%

РБК10:06

Рост цен в России ускорился до максимума с начала года

Ведомости09:16

Росстат зафиксировал рост цен на сахар и гречку

RT на русском09:12

Сахар и гречка подорожали в России на фоне коронавируса

Коммерсантъ10:38
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Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Здоровье

В Коми выявлены новые случаи коронавируса

Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
REGNUM 05:30
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Происшествия

В Краснодарском крае разбился самолет L-39

Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 10:35
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия 07:10
Футбол

«Бавария» присоединилась к челленджу и назвала четырёх легенд клуба

Мюнхенская «Бавария» присоединилась к челленджу «четыре кумира» и назвала четвёрку легенд клуба.
Чемпионат 10:22
Общество

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:35
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Генсек ООН объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом

ООН запускает проект, который окажет поддержку бедным странам в борьбе с коронавирусом, предполагается, что бюджет плана реагирования составит 2 миллиарда долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 10:24
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Политика

Киев объяснил перенос создания консультативного совета с Донбассом

Резников уточнил, что переговоры контактной группы состоятся в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.
REGNUM 06:46
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Политика

Путин призвал граждан России сплотиться против эпидемии

Меры по противодействию распространения эпидемии, которые принимаются и будут приняты, сработают, если государство и общество проявят сплоченность и понимание сложности ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин 25 марта в ходе обращения к гражданам страны.
Красная весна 10:12
Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Piter.tv вчера в 00:26
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»

Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Lenta.ru 23 марта в 11:17
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag вчера в 10:39
Игры

Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект

Компания разделится на три студии, каждая из которых возьмёт на себя определённое направление.
Игромания.ру 09:42
Экономика

Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
REGNUM 06:21
Здоровье

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 09:58
Общество

В Петербурге первая частная лаборатория начнёт тестировать на COVID-19

Санкт-Петербург, 25 марта 2020, 17:30 — REGNUM Лабораторная служба «Хеликс» стала первой частной организацией в Петербурге, которая начинает тестировать на коронавирус.
REGNUM 10:30
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Игры

Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx

Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
CyberSport.ru вчера в 05:06
Футбол

Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»

Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
ProstoProSport 09:45
Происшествия

СК начал проверку «услуги» заражения коронавирусом в Кузбассе

Проверку по факту публикации объявления начало и кузбасское следственное управление СК РФ.
Российская газета 06:02
Как работают Яндекс.Новости?
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