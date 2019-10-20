Экономика

Телекомпания ГрозныйТелекомпания ГрозныйРосстат рассказал о росте реальных доходов россиян

Подчёркивается, что Росстат также улучшил оценку по динамике реальных доходов населения во втором квартале — снижение показателя оценивается в 0,1% вместо 0,2%.
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с чего всё началось
В третьем квартале реальные доходы россиян показали +3% год-к-году после снижения в -0,1%, -2,5% и -2% в предыдущие три квартала, сообщила
 служба в четверг.
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Царьград18 октября в 14:35
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Ведомости вчера в 17:59
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«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ 18 октября в 08:45
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Вин Дизель анонсировал тизер кинокомикса «Бладшот»

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Евросоюз согласится продлить Brexit

19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.
Lenta.ru 02:08
Происшествия

Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти

В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
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Турция выступает разрешение сирийского кризиса исключительно политическим, а не военным путем.
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Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
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НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС вчера в 14:07
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По информации авторитетного источника El Chiringuito, часто выдающего правдивые эксклюзивные инсайды, функционер провел переговоры с португальцем после поражения "королевского клуба" в матче чемпионата от "Мальорки" (0:1). После фиаско на Мальорке "Реал" опустился с первого места в чемпионате на второе, пропустив вперед "Барселону".
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Опубликован список пострадавших в ЧП с дамбой в Красноярском крае

Погибли 15 человек, пострадали 44 человека, без вести пропавшими считаются пятеро.
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Die Welt: Путин побеждает без войны

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Коммерсантъ 02:12
Общество

МВФ поставил Киеву условия для продолжения сотрудничества

По словам Рожковой, обязательными элементами являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ, в том числе принятие закона о незаконном обогащении.
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Джаред Лето был настолько взбешен производством нового фильма о "Джокере" с Хоакином Фениксом в главной роли, что пытался помешать съемкам.
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Армия и оружие

Минобороны досрочно получило второй комплект С-400

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", говорится в сообщении пресс-службы концерна, поступившем в РИА Новости.
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Известия вчера в 22:49
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«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы

Госкорпорация "Росатом" в преддверии 75-летия российской атомной отрасли обнародовала секретное поручение о создании советской атомной бомбы, которое правительство СССР дало Конструкторскому бюро № 11 (КБ-11) в июне 1946 года.
РИА Новости вчера в 20:32
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
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Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
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