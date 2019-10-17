с чего всё началось

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.

Политика Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.

Политика Появились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Лукашенко предлагал Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во время встречи с российским коллегой Борисом Ельциным и главой США Биллом Клинтоном предлагал американцу возглавить Союзное государство.

Армия и оружие Российский военный спутник на орбите разделился на части Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите 10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Армия и оружие ВСУ обстреляли все направления ДНР За прошедшие сутки солдаты Вооруженных формирований Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 300 боеприпасов.

Происшествия СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово Следственный комитет намерен добиваться ареста двух задержанных высокопоставленных сотрудников московского ОВД Дорогомилово, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авто Chery объявила сервисную кампанию для кроссовера Chery Tiggo 4 Китайский автопроизводитель Chery начинает в России специальную сервисную кампанию на кроссоверы Chery Tiggo 4. Владельцы всех автомобилей этой модели приглашаются в ближайший дилерский центр марки на бесплатную установку резиновых уплотнителей дверей.

Общество Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак Телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах.