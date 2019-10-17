Экономика
Газета.RuРосстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
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Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат
Финмаркет17 октября в 09:46
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