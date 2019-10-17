Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.
Читать в источнике
Комментировать2289
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
РБКвчера в 09:50

Подробнее о событии

У Росстата «с потолка» подтекает

Росбалт13:00

У россиян стало больше денег. Но они этого не заметили

Комсомольская правда11:09

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

RT на русскомвчера в 10:14

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

ТАССвчера в 11:05

Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

РБКвчера в 10:56

Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:46

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

РИА Новостивчера в 13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Происшествия

Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Коммерсантъ 21:55
Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Политика

Формат G8 не подходит для решения мировых проблем, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем, центральную роль должна играть ООН, которая не исчерпала свой потенциал.
РИА Новости 17:06
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Армия и оружие

Макрон усомнился в функционировании НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.
Известия 13:14
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Фигурное катание

Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия 22:00
Футбол

Галицкий выступил на публике впервые за долгое время

Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Космос

Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках

В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Век вчера в 11:32
Происшествия

В Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую ради Audi Q5

Новый День 04:03
Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия 20:53
Экономика

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Авто

Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta

Местным покупателям новая Hyundai Creta (в Китае и в Индии модель продается под именем ix25) пока доступна с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и 145 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 07:47
Общество

Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с мусором

Сегодня штраф для физических лиц за выброшенную с общим мусором батарейку составляет 1-2 тысячи рублей, юрлица платят до 250 тысяч рублей, которым также грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.
RuNews24.ru 12:29
Политика

Федотов может покинуть пост главы СПЧ

Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет.
ГЛАС.RU вчера в 08:15
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Космос

Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 15:17
Общество

Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара

Российская газета 16:43
Кино

Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре

В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
Блокнот Краснодар 05:02
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru вчера в 14:32
Политика

Клинтон назвала кандидата в президенты США от России

ТВ Центр 13:31
Здоровье

Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России

За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.
РБК 06:17
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Авто

Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia

Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.
без руля.ру вчера в 05:17
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о самых опасных видах головной боли

Знаменитый главврач московской больницы Александр Мясников на федеральном телеканале объяснил возникновение боли в голове и назвал ее самые опасные виды, которые предупреждают об опухоли и других опасных болезнях.
Волга-Медиа вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Шоу-бизнес

Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Дмитрия Марьянова

В своем Instagram актриса театра и кино Елена Ксенофонтова, известная по роли в популярном сериале «Кухня», опубликовала видео, в котором высказалась по поводу того, что считает памятник на могиле Марьянова символом «равнодушия и неприязни».
Вечерний курьер вчера в 13:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное