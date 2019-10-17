с чего всё началось

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.

Политика Формат G8 не подходит для решения мировых проблем, заявил Медведев Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем, центральную роль должна играть ООН, которая не исчерпала свой потенциал.

Космос NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Армия и оружие Макрон усомнился в функционировании НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон назвал турецкую операцию в Сирии грубой ошибкой Запада и НАТО. Об этом 18 октября сообщает ТАСС.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Футбол Галицкий выступил на публике впервые за долгое время Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".

Экономика Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.

Авто Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta Местным покупателям новая Hyundai Creta (в Китае и в Индии модель продается под именем ix25) пока доступна с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и 145 Нм крутящего момента.

Общество Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с мусором Сегодня штраф для физических лиц за выброшенную с общим мусором батарейку составляет 1-2 тысячи рублей, юрлица платят до 250 тысяч рублей, которым также грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.

Политика Федотов может покинуть пост главы СПЧ Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет.

Политика Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

Здоровье Минздрав отчитался об увеличении числа поликлиник в России За последние четыре года в России открылось более 2 тыс. медицинских учреждений первичного звена, всего в стране работает свыше 60 тыс. подразделений.

Авто Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia Напомним, что новое поколение Octavia разделит платформу с Volkswagen Golf VIII (официальный дебют намечен на 24 октября) и в целом будет технически приближено к нему.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о самых опасных видах головной боли Знаменитый главврач московской больницы Александр Мясников на федеральном телеканале объяснил возникновение боли в голове и назвал ее самые опасные виды, которые предупреждают об опухоли и других опасных болезнях.