Экономика

Газета.RuГазета.RuРосстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
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У россиян стало больше денег. Но они этого не заметили

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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

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Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Газета.Ru 13:12
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Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
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В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГ в САР

«Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей, а также лагерей для временно перемещённых лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных «Сирийским демократическим силам» и вооружённым силам США», — говорится в сообщении руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, которое поступило в распоряжение RT.
RT на русском 16:00
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Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
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Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал Кубка Кремля.
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Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос

Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
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The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
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В США «Азов» могут признать террористической организацией

39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
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Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

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СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
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Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

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Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»

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Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
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Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
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Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

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Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

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В пятницу замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы РФ, но в ближайшее время это невозможно, передает РИА Новости.
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Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
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Афиша Daily вчера в 15:11
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Интерфакс 13:06
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Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей мира Forbes

Семь российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей Global 2000: The World’s Best Employers, подготовленном американским Forbes совместно с компанией Statista.
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