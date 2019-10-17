с чего всё началось

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

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Происшествия В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.

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Общество Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с мусором Сегодня штраф для физических лиц за выброшенную с общим мусором батарейку составляет 1-2 тысячи рублей, юрлица платят до 250 тысяч рублей, которым также грозит приостановка деятельности сроком до 90 суток.

Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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