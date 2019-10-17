с чего всё началось

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.

Футбол Владелец «Милана» не планирует продавать клуб Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Общество В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.

Армия и оружие Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии Российские журналисты впервые побывали на покинутой американскими военными базе в провинции Алеппо на севере Сирийской Арабской Республики.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Фигурное катание Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Происшествия Задержана обокравшая банк 10 лет назад кассирша Работавшая кассиром Аглемзянова беспрепятственно вынесла с работы 11,4 миллиона рублей и больше в банке не появлялась, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Происшествия Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.

Происшествия В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.

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Армия и оружие Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.

Общество «Аэрофлот» оштрафовали на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа в Шереметьево С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.