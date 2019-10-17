Экономика
Газета.RuРосстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.
Читать в источнике
Оценить1751
с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Футбол
Владелец «Милана» не планирует продавать клуб
Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб.
Чемпионат 03:09
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Игры
Появились новости о поддержке Playstation 5 игр предыдущих консолей
Актуальные Новости 17 октября в 03:36
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
РБК 02:08
Армия и оружие
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на покинутой американскими военными базе в провинции Алеппо на севере Сирийской Арабской Республики.
REGNUM 01:23
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском вчера в 13:45
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Задержана обокравшая банк 10 лет назад кассирша
Работавшая кассиром Аглемзянова беспрепятственно вынесла с работы 11,4 миллиона рублей и больше в банке не появлялась, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РЕН ТВ вчера в 18:07
Происшествия
Врачи в Болгарии забыли в компьютерном томографе пациентку
Врачи муниципальной больницы небольшого болгарского города Павликени, находящегося в Великотырновской области Болгарии, забыли в компьютерном томографе пациентку, из-за чего её объявили в розыск.
REGNUM вчера в 08:56
Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.
ФАН 16 октября в 10:00
Политика
Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины
Ранее глава «Газпрома» доложил Путину, что, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на 25%.
РБК вчера в 07:17
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
RT на русском вчера в 03:27
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Политика
Савченко рассказала о вранье Порошенко на тему войны в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, как бывший президент Украины Петр Порошенко врал на тему войны в Донбассе.
Известия 00:42
Космос
Ученых удивил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Ученых удивил рентгеновский снимок сверхновой, состоящей из множества пузырей.
OAnews 03:26
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru 17 октября в 07:01
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Армия и оружие
Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ
Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.
Российская газета 03:20
Общество
«Аэрофлот» оштрафовали на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа в Шереметьево
С 1 июня в Шереметьево отмечались задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.
ТАСС 03:01
Происшествия
Сбежавшие Ромео и Джульетта нашлись на заброшенной даче
Предположительно, подростки жили все это время на дачах, куда перестали приезжать садоводы по окончании сезона.
Радио Комсомольская правда 17 октября в 08:16