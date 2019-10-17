Экономика
Газета.RuРосстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
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Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат
Финмаркет17 октября в 09:46
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Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Пока по факту разрушения дамбы уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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Трамп пригрозил телекомпании CNN иском за клевету
Президент США Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности, передает телеканал Fox News.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его прибытия в Россию является достижение соглашения с Москвой по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа.
Gazeta.SPb вчера в 13:41
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Необходимость в приобретении новых вертолетов возникла в связи с тем, что советские Ми-8, которые находятся в распоряжении литовских летчиков, в скором времени исчерпают свой ресурс.
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Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
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Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru вчера в 04:26
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Ахмат — Локомотив 0:2
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Skoda опубликовала пару тизеров, позволяющих получить общее представление о стилистике нового поколения лифтбека Octavia.
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При пожаре под Ярославлем погибли пятеро детей
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ТАСС 01:20
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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
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Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
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По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
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Открыт вид богомолов, которые подражают осам
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Специалисты рассказали о способном «убить» двигатель машинном масле
Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
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Пожар в двух жилых домах в Самаре ликвидирован
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В Орле в больницу доставили истощённую девочку
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Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
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Армия и оружие
Пентагон назвал сроки окончания производства в Турции деталей к F-35
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Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС вчера в 08:18
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NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
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Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32