Экономика

РБКРБКРосстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).
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Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf
).
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У россиян стало больше денег. Но они этого не заметили

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Рост реальных располагаемых доходов россиян в 3-м квартале составил 3% - Росстат

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Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

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