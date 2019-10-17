с чего всё началось

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.

Футбол Гризманн: «Постепенно сыгрываюсь с Месси и Суаресом» Что касается атакующего трио нашего клуба, то будет игры, как лучше этой, так и хуже. Я, Месси и Суарес начинаем сыгрываться друг с другом.

Футбол «Спартак» не смог выиграть первый матч под руководством Тедеско Московский "Спартак" провел первый матч под руководством своего нового тренера - 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско.

Культура В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Общество Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.

Общество Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Происшествия СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае Следователи СК проводят обыски в офисе золотодобывающей компании, на прииске которой минувшей ночью прорвало дамбу.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Культура Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка» Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.

Происшествия «Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Кино Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц» Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.

Общество Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.

Общество Расследовавших дела Евромайдана прокуроров не допустили к аттестации Генпрокуратура Украины не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые вели расследование дел Евромайдана.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

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Армия и оружие Эрдоган обсудит с Путиным присутствие военных САР на севере Сирии Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным присутствие сирийских военных на севере страны.

Общество Самую большую тюрьму в мире закроют за $8 млрд и 6 лет Городской совет Нью-Йорка в четверг проголосовал за закрытие одной из самых больших и самых известных тюрем мира — Райкерс-Айленд.

Политика Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов Средства, конфискованные у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, были поделены между украинскими властями при Петре Порошенко.