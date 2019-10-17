с чего всё началось

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.

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Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3% Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).

Происшествия Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД «Дорогомилово» Следствие попросило Пресненский суд Москвы арестовать двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово, в том числе шефа полиции, по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

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Происшествия В Москве из реабилитационного центра эвакуировали 80 детей Несколько десятков детей эвакуированы из здания в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

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