Экономика
Газета.RuРосстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).РБК17 октября в 09:50
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Чемпион мира в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, отобрав у него титул чемпиона мира, по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
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NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
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Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
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США и Турция договорились о приостановлении операции в Сирии
Вице-президентом США Майком Пенсом сделано заявление о том, что в ходе проведения переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сторонами достигнуто соглашение о приостановке на 120 часов проводимой Турцией военной операции в Сирии.
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Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
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Валвейк — Аякс 1:2 (2-й тайм)
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Армия и оружие
МО РФ рассекретило документы об освобождении Белграда
Как ранее писал News.ru, к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков Таллина Минобороны России обнародовало рассекреченные документы.
News.ru 17 октября в 18:23