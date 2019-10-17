с чего всё началось

Росстат объяснил столь позитивные данные: сказался рост зарплат (составляют основную часть трудовых доходов) и низкая база за прошлый год. Так, в третьем квартале зарплаты увеличивались выше инфляции - на 9,2% в годовом выражении.

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Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

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Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

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Футбол «Палермо» прекратил свое существование Футбольный клуб «Палермо», основанный в 1900 году, официально прекратил свое существование.