Экономика

ForbesForbesРосстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа

Росстат впервые пересчитал индекс промышленного производства на основе нового 2018 года как базисного, сообщает РБК. В результате в отраслевой структуре промышленности выросла доля добычи нефти и газа. Ранее в качестве базисного Росстат использовал 2010 год.
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с чего всё началось

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
РБК09:50

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Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

Ведомости15:05

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Фонтанка.Ру10:30

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РБК09:50

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Эхо Москвы13:30

Росстат зафиксировал рост промышленного производства

Rambler News Service08:03
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«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай

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Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

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В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

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Союз женщин России ответил на слова протоиерея о гражданских женах

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала заявление протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах глупым оскорблением, неожиданным для церкви.
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