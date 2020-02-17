Росстат впервые пересчитал индекс промышленного производства на основе нового 2018 года как базисного, сообщает РБК. В результате в отраслевой структуре промышленности выросла доля добычи нефти и газа. Ранее в качестве базисного Росстат использовал 2010 год.

Росстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа

Общество Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Общество Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Общество Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.

Политика Клишас: процедуру общенародного голосования внесут Конституцию РФ Сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил о том, что процедура общенародного голосования по поправкам станет частью Конституции.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Здоровье Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта Астраханская таможня завела дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере против страдающей от психиатрического заболевания Ольги Калиновской, которая получила по почте таблетки.

Биатлон Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.