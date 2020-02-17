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Росстат впервые пересчитал индекс промышленного производства на основе нового 2018 года как базисного, сообщает РБК. В результате в отраслевой структуре промышленности выросла доля добычи нефти и газа. Ранее в качестве базисного Росстат использовал 2010 год.
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Росстат зафиксировал усиление зависимости экономики от сырьевого производства
Коммерсантъвчера в 13:32
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