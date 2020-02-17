Экономика

ForbesForbesРосстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа

Росстат впервые пересчитал индекс промышленного производства на основе нового 2018 года как базисного, сообщает РБК. В результате в отраслевой структуре промышленности выросла доля добычи нефти и газа. Ранее в качестве базисного Росстат использовал 2010 год.
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Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

Ведомостивчера в 15:05

Росстат зафиксировал усиление зависимости экономики от сырьевого производства

Коммерсантъвчера в 13:32

Росстат обнаружил, что экономика России все больше зависит от продажи сырья

Эхо Москвывчера в 13:30

Росстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа

Forbesвчера в 12:12

Росстат выяснил, что Россия усиливает сырьевую зависимость. В последние годы растет только добыча нефти

Фонтанка.Рувчера в 10:30

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

РБКвчера в 09:50

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Российская газетавчера в 08:29
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Гаджеты

Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
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Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
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Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Вечерний курьер 00:47
Биатлон

Экхофф отреагировала на слова Резцовой о допинге в Норвегии

Нева Спорт 16 февраля в 23:07
Происшествия

В Баку горит крупнейший торговый центр

РИА Новости вчера в 23:40
Хоккей

Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

"Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 00:06
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Российская газета 00:00
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
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Шапи-Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»

20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
Sport.ru вчера в 15:13
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Политика

Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Lenta.ru вчера в 06:49
Армия и оружие

Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана

Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Свободная Пресса 00:09
Политика

Клишас: процедуру общенародного голосования внесут Конституцию РФ

Сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил о том, что процедура общенародного голосования по поправкам станет частью Конституции.
News.ru 00:56
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 16 февраля в 13:48
Здоровье

Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Астраханская таможня завела дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере против страдающей от психиатрического заболевания Ольги Калиновской, которая получила по почте таблетки.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
iReactor вчера в 23:06
Политика

«Левада-центр»: почти 80% россиян хотят видеть Запад партнером и другом России

Около 80% россиян считают, что России нужно быть партнером и другом западным странам.
Дождь 00:49
Биатлон

Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Pravda.Ru вчера в 07:25
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини

Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Uznayvse.ru вчера в 09:16
Политика

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
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Политика

Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 17:58
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
РБК 00:15
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При диабете сладости заменят фрукты и овощи

Московский врач-эндокринолог Оксана Миронова назвала, что может заменить потребления сахара в организме человека — сообщает aif.ru.
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Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru вчера в 05:13
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