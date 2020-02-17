Экономика

ForbesForbesРосстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа

Росстат впервые пересчитал индекс промышленного производства на основе нового 2018 года как базисного, сообщает РБК. В результате в отраслевой структуре промышленности выросла доля добычи нефти и газа. Ранее в качестве базисного Росстат использовал 2010 год.
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с чего всё началось

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
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