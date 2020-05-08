За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.

В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку

Происшествия В Екатеринбурге жестоко убили известного адвоката Константину Янышеву было 44 года, с 2005 года он работал адвокатом по уголовным делам.

Здоровье В Прикамье подтверждено ещё 25 случаев заражения коронавирусом Пермь, 6 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 мая, референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 49

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 481

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,6K

Здоровье Во Владимире приняли роды у женщины с коронавирусом 7 мая в инфекционном госпитале ОКБ пациентка с коронавирусом родила девочку. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Общество Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. 369

Общество Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 22 мая принять решения о выделении суммарно 20,5 миллиарда рублей из бюджета для поддержки спроса на продукцию автопрома, следует из сообщения на сайте Кремля. 5

Политика Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора, который премьер Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели 8 мая.

Общество Ракова призвала москвичей учиться жить по соседству с коронавирусом Коронавирус скоро не исчезнет, москвичам до изобретения вакцины придется жить рядом с ним, хотя все устали и все хотят, "чтобы это поскорее закончилось", заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. 325

Общество Безработица в США выросла до 14,7% в апреле Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда. 51

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картина о буднях летчиков-истребителей вышла на большие экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых кинолент, посвященных событиям Великой Отечественной войны. 220

Общество Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо» Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство. 99

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 558

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 80

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,2K

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 133