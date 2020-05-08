Энергетика
Кубань 24В России средние цены на бензин снизились на 1 копейку
За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 копейку. Так, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на три копейки и составила 42 рубля 41 копейку и 45 рублей 85 копеек за литр соответственно.
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В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
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В Прикамье подтверждено ещё 25 случаев заражения коронавирусом
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Коронавирус скоро не исчезнет, москвичам до изобретения вакцины придется жить рядом с ним, хотя все устали и все хотят, "чтобы это поскорее закончилось", заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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В России предложили продавать автомобили напрямую с заводов
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Безработица в США выросла до 14,7% в апреле
Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда.
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Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
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О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
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