Энергетика
КоммерсантъРосстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку
Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 снизилась на 3 коп. -- до 42,41 руб. и 45,85 руб. за литр соответственно.
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