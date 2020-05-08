Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал снижение цены на бензин на 1 копейку

Средние розничные цены на бензин в России снизились на 1 коп. на неделе с 20 по 26 апреля по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Росстат. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 снизилась на 3 коп. -- до 42,41 руб. и 45,85 руб. за литр соответственно.
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Бензин Аи-92 в России подешевел на две копейки. Дизель - на три

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СМИ составили рейтинг орденоносцев, «обросших» наградами при Путине

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Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
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Обидчикам сына Плющенко грозит срок до пяти лет

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Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
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Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
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Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
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Климат не влияет на распространение коронавируса

Исследователи отметили, что единственный фактор, замедляющий распространение вируса нового типа — карантинные меры.
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«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»

Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
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На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
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Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода

В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
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Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
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Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
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Общество

Российский миллиардер совершил самоубийство

Миллиардер ушел из жизни в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в московской области.
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Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
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Курортный сезон в Крыму может не состояться

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что курортный сезон может не состояться.
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Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
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