Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.

с чего всё началось

Поддержка "на бумаге" В стране недостаточно информирования о государственной поддержке сектора МСП на всех уровнях, считает эксперт компании "СКБ Контур" Наталья Бокова. Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.

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Футбол YouTube заблокировал видео «Рубина» после показа в «Вечернем Урганте» Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.

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