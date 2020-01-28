Экономика
РБКРосстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике
Поддержка "на бумаге" В стране недостаточно информирования о государственной поддержке сектора МСП на всех уровнях, считает эксперт компании "СКБ Контур" Наталья Бокова. Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.
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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБК01:00
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Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
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Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире
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В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
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Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
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Бывший полузащитник «Зенита» Молло вернулся во Францию
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Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Политика
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Происшествия
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
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В Северодвинске зафиксировали скачок радиации
В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Кино
Disney показала постеры к фильму «Мулан»
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