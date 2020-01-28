Экономика

РБКРБКРосстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Поддержка "на бумаге" В стране недостаточно информирования о государственной поддержке сектора МСП на всех уровнях, считает эксперт компании "СКБ Контур" Наталья Бокова. Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

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Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъ03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная весна03:04

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:33, Ашберн
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Благодарим @ GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @ Urgant_Show pic.twitter.com / QrtB83yRDQ — "Рубин" Казань (@ fcrk) January 28, 2020 Отметим, что блокировка видео произошла сразу после того, как данный фрагмент был показан в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант", гостем которого накануне стал Слуцкий.
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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
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