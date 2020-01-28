Экономика
РБКРосстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике
Поддержка "на бумаге" В стране недостаточно информирования о государственной поддержке сектора МСП на всех уровнях, считает эксперт компании "СКБ Контур" Наталья Бокова. Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.
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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБК01:00
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В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
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