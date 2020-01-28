Экономика

РБКРБКРосстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Поддержка "на бумаге" В стране недостаточно информирования о государственной поддержке сектора МСП на всех уровнях, считает эксперт компании "СКБ Контур" Наталья Бокова. Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

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Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъ03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная весна03:04

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Политика

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
Происшествия

Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Сдавшийся ростовским следователям отец оставленных в аэропорту Шереметьево маленьких мальчиков объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.
Российская газета 06:40
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Здоровье

Житель США десять лет жил со свиным цепнем в мозге

Анализы установили, что в мозге мужчины находится свиной цепень.
Росбалт 06:14
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Кино

Disney показала постеры к фильму «Мулан»

Киностудия Disney выложила в сеть постеры к фильму "Мулан" с главными героями картины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:42
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Общество

Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Мослента вчера в 06:20
Армия и оружие

Перспективный транспортник Ил-112 получит новые шасси

Конструкторы Самарского завода "Авиаагрегат" до конца 2020 года передадут Воронежскому самолетостроительному обществу первую партию доработанного шасси, который будет установлен на новый перспективный легкий транспортный самолет Ил-112.
Pravda.Ru 03:08
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU вчера в 08:22
Общество

По временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек

В Россию по временному коридору на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" вернулись 213 человек.
Вести.Ru 00:59
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Наука

Ученые выяснили, как лекарство от почечной недостаточности борется с симптомами аутизма

Британские и китайские ученые доказали, что буметанид, популярное средство от гипертонии и почечной недостаточности, можно применять для подавления части симптомов, связанных с развитием аутизма.
ТАСС Наука 03:22
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Происшествия

Женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции в Томске и скрылась

vtomske.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 02:01
Общество

В «Красном и белом» заподозрили сотрудника в утечке данных клиентов

Сеть магазинов "Красное и белое" проводит служебную проверку в связи информацией об утечке данных клиентов.
Интерфакс 05:19
Гаджеты

Четыре модели Huawei и Honor обновлены до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Финансы

В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%

В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
REGNUM 05:42
Политика

ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
Космос

Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов

РИА Новости 05:38
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации

В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Lenta.ru 05:52
Армия и оружие

Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе

Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".
ИА Новороссия вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Pravda.Ru 01:36
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
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