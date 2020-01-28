Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls). В 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу текущего года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

Подробнее о событии

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная весна03:04

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъ03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20
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Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Происшествия

Госпитализация с подозрением на коронавирус в Воронеже попала на видео

В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
Известия 12:08
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Происшествия

СМИ назвали версию убийства депутата ростовского заксобрания

Известия 10:19
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 11:05
Фигурное катание

14-летняя ученица Тутберидзе уходит от наставницы в танцы на льду

14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.
Газета.Ru 11:45
Армия и оружие

Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси

До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Военное обозрение 09:13
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны.
Москва 24 вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Общество

Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире

Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.
Мой город Чебоксары вчера в 02:28
Кино

Появился дебютный трейлер анимационной адаптации Mortal Kombat

Игромания.ру 11:16
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Общество

Патриарх Кирилл назвал способ увеличить население России на 10 млн

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, население России вырастет на 10 млн в течение 10 лет, если государство существенно сократит количество абортов.
РБК 10:59
Общество

В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
REGNUM 04:12
Происшествия

Замглавы ГУ МЧС по Тверской области подозревают в получении взятки

В ходе расследования сотрудники СУ СКР и УМВД по Тверской области провели 11 обысков и 6 осмотров, а также изъяли предмет взятки (автомобиль) и крупные суммы денег.
Коммерсантъ 12:15
Общество

В Москве создан оперативный штаб для контроля ситуации с коронавирусом

«Для координации деятельности городских и федеральных служб в Москве создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений», — написал он в своём блоге.
RT на русском 06:12
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
RT на русском 12:15
Происшествия

Источник сообщил, почему Брайант никогда не летал на вертолете с женой

РИА Новости 08:52
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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Футбол

Дин Смит прокомментировал предстоящий матч «Астон Виллы» с «Лестером»

Наставник «Астон Виллы» Дин Смит высказался о предстоящем домашнем матче против «Лестера» в полуфинале Кубка Лиги.
Soccer.ru вчера в 11:27
Футбол

Уткин озвучил новую зарплату Кокорина в «Зените»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что новая зарплата нападающего Александра Кокорина в клубе после условно-досрочного освобождения составляет 20 тысяч рублей в месяц.
Телепрограмма 07:40
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM 11:51
Шоу-бизнес

Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
ФАН 05:29
Игры

В сети появились возможные подробности Resident Evil 8

Протагонист Resident Evil 7 Итан Уинтерс вернется в качестве главного героя в восьмой части серии, а события новой игры приведут пользователей в заснеженные горные локации, напоминающие Европу.
CyberSport.ru 12:22
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты

С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
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Общество

«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей

Агентство Телеграф 03:13
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости 26 января в 20:07
Политика

Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США

Деловое.ТВ 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
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