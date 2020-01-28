Экономика
КоммерсантъРосстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России
В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls). В 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу текущего года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб.
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с чего всё началось
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБК01:00
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