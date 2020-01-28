Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls). В 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу текущего года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

Подробнее о событии

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная весна03:04

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъ03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20
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Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

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Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
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Путин поинтересовался средней зарплатой в ЛУКОЙЛе

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поинтересовался у главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова размером средней зарплаты в компании.
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Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»

RT на русском вчера в 08:50
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 16:55
Происшествия

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Газета.Ru 07:51
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Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Inc-news.ru 08:36
Происшествия

Убийцу беременной подруги задержала полиция

Подозреваемый в убийстве беременной девушки в подъезде дома по адресу Кирова, 25 в Новосибирске задержан полицией Омска.
VN.RU 10:36
Экономика

Росстат сообщил о росте реальных доходов населения в 2019 году

В 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%, сообщает Росстат.
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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль», Кузнецов набрал 1 очко

Sport24.ru вчера в 21:49
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 26 января в 16:19
Политика

Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
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Президент Палестины выступил против предложенной Трампом «сделки века»

Палестинский президент Махмуд Аббас прокомментировал предложенную Трампом «сделку века».
Национальная служба новостей 15:55
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Космос

Космический телескоп «Спитцер» уходит на покой

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Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
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Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
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Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

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Коммерсантъ 10:42
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 вчера в 10:46
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Стая собак напала на пятилетнего мальчика на Курилах

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Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
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Минское «Динамо» проиграло СКА и лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:37
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Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

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Названы автомобили, которые можно покупать по льготным кредитам

Еще россиянам можно взять по льготным ценам корейские автомобили Hyundai и Kia: "четырехдверки" Solaris, Rio, вседорожник Creta и кросс-хэтчбек Rio X-Line Примечательно, что Chevrolet Niva и паркетник Nissan Terrano теперь не попадают под действие Госпрограмм.
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Пентагон назвал число пострадавших при ударах Ирана по базам в Ираке

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