Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls). В 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу текущего года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБКвчера в 01:00

Подробнее о событии

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:45

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалтвчера в 03:20

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБКвчера в 01:00

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъвчера в 03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБНвчера в 02:40

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ruвчера в 02:36

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная веснавчера в 03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин обвенчался с бывшей женой

Bimru.ru 02:32
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru вчера в 19:18
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Здоровье

Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза

Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Солидарность вчера в 10:00
Армия и оружие

США начали «финальную битву» за Сирию

Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии.
Sibnet Новости 27 января в 06:53
Здоровье

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ

В среду, 29 января зафиксирован первый заразившийся новым инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом 2019-nCoV.
NewInform 00:49
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января

Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка.
РБК вчера в 23:51
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $91,8 млрд

Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в $91,8 млрд (на 9%) в первом квартале 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019-го.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости вчера в 13:26
Общество

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
РБК 03:34
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

REGNUM 02:59
Происшествия

В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Российская газета 03:22
Общество

Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 02:35
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Политика

Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом «сделку века» по Палестине

Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
РИА Новости 03:41
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском

В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
РЕН ТВ 03:14
Гаджеты

Годовой отчёт AMD: рекордная выручка в $6,73 млрд, доходность увеличилась в разы

В годовом выражении сумма выручки и вовсе оказалась рекордной — $6,73 млрд, но это не уберегло акции компании от снижения, поскольку прогноз на этот год не очень обрадовал аналитиков.
3DNews 00:00
Политика

Нидерландские депутаты отменили визит в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 10:20
Общество

Советника Зеленского крайне возмутили январские платёжки за газ

В январе счета на оплату газа оказались выше планируемых на 1−2 тыс. гривен (2,5−5 тыс. рублей), сообщил советник президента Украины Игорь Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:41
Кино

Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Российская газета вчера в 13:30
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Популярная механика 01:33
Происшествия

Кузбассовец из мести украл и раздал детям сотню мягких игрушек

46-летний местный житель не стал отпираться и признался, что преступление он совершил из мести.
Кузбасс 01:45
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Общество

Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа

Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Известия вчера в 20:39
Армия и оружие

ВСУ дважды за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

ИА Новороссия 01:11
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
ТАСС 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное