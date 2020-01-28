Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls). В 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу текущего года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

Подробнее о событии

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъ03:04

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная весна03:04

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 08:04, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
Известия 06:18
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь.
Газета.Ru 03:55
Политика

Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей

Накануне модель поделилась первым совместным видео с Гогунским, на котором он нежно держит ее за руку во время ужина в московском ресторане «Страна, которой нет».
StarHit.ru вчера в 22:00
Спорт

Канадская каноистка оправдала допинг ночью с экс-бойфрендом

Газета.Ru 07:39
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Общество

Роскомнадзор запросил у «Красного и Белого» сведения об утечке данных

Роскомнадзор отправил запрос в компанию «Красное и Белое», где ранее произошла утечка данных клиентов.
РБК 07:49
Общество

Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете

Датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса.
Взгляд.ру 06:32
Энергетика

«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет.
Российская газета 07:20
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Коммерсантъ 07:31
Футбол

Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»

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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

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Политика

Лондон разрешил Huawei участвовать в запуске 5G в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны.
News.ru 07:30
Происшествия

На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти

На месте крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта полиция нашла три тела из девяти, сообщает TMZ.
Газета.Ru 07:55
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Футбол

Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Газета.Ru 04:51
Экономика

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

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Авто

Назван срок старта продаж Skoda Karoq в России

Пока Skoda Karoq выйдет на рынок с безальтернативным 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, работающим в паре с восьмидиапазонным "автоматом" и передним приводом.
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Футбол

Ещенко: «Руководство „Спартака“ готово предложить новый контракт. Надо думать»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Доменико Тедеско, а также о новом контракте, который готово предложить руководство.
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Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Газета.Ru 07:16
Политика

ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента

«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.
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