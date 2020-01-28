Экономика
КоммерсантъРосстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России
В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls). В 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу текущего года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Общество
Китайским туристам закрыли въезд в Россию
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в Донбассе
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Политика
ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Экономика
Рыбный экспорт России стал более доходным
Согласно таможенной статистике, в 2019 году в стоимостном выражении российский рыбный экспорт вырос на 6,27% и достиг $4,467 млрд (без учета поставок из-за таможенной территории РФ).
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Общество
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Мать израильтянки Иссахар прибыла в колонию в Подмосковье
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Хоккей
Брагин назначен тренером главной сборной России
Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Политика
Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Происшествия
Историка Соколова признали вменяемым
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Немецкие СМИ заявили о резком подъеме сельского хозяйства в России
В последние годы российское сельское хозяйство пережило «невероятный подъем». Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Экономика
ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов
Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Гаджеты
В России кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на сотрудников фирмы «М.Видео-Эльдорадо», продажи кнопочных мобильных телефонов в России превышают объемы планшетов.
Здоровье
Создана онлайн-карта развития китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга составил онлайн-карту распространения китайского коронавируса 2019-nCoV по всему миру.
Шоу-бизнес
На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Общество
Звезда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения собственного вертолета в районе города Калабасас в Калифорнии.
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победы над Сандгреном
Футбол
«Локомотив» через суд требует от Геркуса более 144 миллионов рублей
"Локомотив" подал иск к бывшему президенту и генеральному директору московского футбольного клуба Илье Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.