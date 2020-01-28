Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

В российской экономике сокращается доля малого и среднего бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата (.xls). В 2017 году она составила 22% ВВП, а в 2018-м опустилась до 20,2%. Данные об итогах 2019 года появятся к концу текущего года. Объем ВВП в 2018 году оценивается в 93,6 трлн руб.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК01:00

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Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъ03:04

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалт03:20

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная весна03:04

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Online03:45

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБН02:40

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ru02:36

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБК01:00
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Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
Общество

Китайским туристам закрыли въезд в Россию

Газета Кемерова 01:58
Экономика

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в Донбассе

News.ru вчера в 01:23
Авто

Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento

Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Motor 26 января в 11:59
Политика

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
RT на русском 09:05
Экономика

Рыбный экспорт России стал более доходным

Согласно таможенной статистике, в 2019 году в стоимостном выражении российский рыбный экспорт вырос на 6,27% и достиг $4,467 млрд (без учета поставок из-за таможенной территории РФ).
Интерфакс 25 января в 17:51
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Общество

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
РИА Новости 07:31
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Армия и оружие

Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

ФАН 25 января в 20:51
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Мать израильтянки Иссахар прибыла в колонию в Подмосковье

RT на русском 08:41
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Gazeta.SPb вчера в 15:26
Хоккей

Брагин назначен тренером главной сборной России

Тренер молодёжной сборной России Валерий Брагинназначен помощником главного тренера национальной команды Алексея Кудашова.
Pravda.Ru вчера в 01:26
Политика

Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
RT на русском 08:02
Происшествия

Историка Соколова признали вменяемым

Коммерсантъ 07:06
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Общество

Немецкие СМИ заявили о резком подъеме сельского хозяйства в России

В последние годы российское сельское хозяйство пережило «невероятный подъем». Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel.
Известия 00:37
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Экономика

ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов

Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Известия 08:00
Гаджеты

В России кнопочные телефоны оказались популярнее планшетов

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на сотрудников фирмы «М.Видео-Эльдорадо», продажи кнопочных мобильных телефонов в России превышают объемы планшетов.
ToDay News Ufa 07:41
Здоровье

Создана онлайн-карта развития китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга составил онлайн-карту распространения китайского коронавируса 2019-nCoV по всему миру.
Волгоградская правда вчера в 21:26
Шоу-бизнес

На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Газета.Ru 05:52
Гаджеты

Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах

Faktom 03:50
Общество

Звезда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Баскетболист Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения собственного вертолета в районе города Калабасас в Калифорнии.
Ридус 26 января в 15:05
Теннис

Федерер считает, что не заслужил победы над Сандгреном

ProstoProSport 03:35
Футбол

«Локомотив» через суд требует от Геркуса более 144 миллионов рублей

"Локомотив" подал иск к бывшему президенту и генеральному директору московского футбольного клуба Илье Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.
РИА Новости 09:19
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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